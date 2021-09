Pour découvrir de nouveaux morceaux, le streaming prime sur les amis

Qui de la radio ou de nos proches influencent le plus nos goûts musicaux ? Ni l’un ni l’autre, selon une nouvelle étude. La grande majorité des Américains consultent les plateformes de streaming à la recherche de nouveaux tubes à écouter, et non plus les prescripteurs musicaux traditionnels.

regardent des clips musicaux en ligne (62%) ou écoutent des morceaux et des playlists sur des plateformes de streaming (61%). En comparaison, ils ne sont que 59% à se tourner vers la radio. Covid-19 n’y aura rien changé : le streaming continue d’occuper une place primordiale dans l’industrie musicale. C’est ce qu’affirme une nouvelle étude , qui s’est intéressée aux habitudes de consommation musicale des Américains. Il s’avère que plus de deux tiers des répondants(62%) ou écoutent des morceaux et des playlists(61%). En comparaison, ils ne sont que 59% à se tourner vers la radio.

Si les Américains continuent de se tourner vers la radio pour découvrir de nouveaux morceaux ou artistes, ils sont de plus en plus nombreux à consulter les plateformes de streaming. L’influence de l’entourage sur les recommandations musicales s’est effondrée de 4% par rapport à l’année dernière.