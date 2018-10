Plus de 44.000 oeuvres digitalisées par l'Institut d'Art de Chicago

Le musée américain étend sa base de données numérisée et propose des oeuvres exceptionnelles en haute résolution.

La digitalisation des oeuvres est devenue une pratique courante et nécessaire dans l’univers culturel. Elle permet non seulement de se positionner dans un engagement à l’accessibilité et rendre visible des oeuvres à ceux qui ne peuvent se rendre au musée mais elle a également une fonction de sauvegarde du patrimoine. La digitalisation promet de garder une trace des oeuvres si jamais celles-ci sont victimes d’un accident. Bien-sûr, les images numérisées ne remplaceront jamais une toile ou une sculpture faites de matières mais elles sont une assurance sur l’avenir.

Les oeuvres digitalisées sont des outils exceptionnels pour les chercheurs, les élèves et les professeurs partout dans le monde. Ils peuvent grâce à la numérisation en haute qualité étudier chaque détail d’une oeuvre et le style de chaque artiste.

L’Institut d’Art de Chicago, second musée préféré sur TripAdvisor en 2016, est une institution tournée vers la digitalisation depuis de nombreuses années. Son site web rassemble une large collection digitale. A l’occasion de la refonte de sa plateforme, l’Institut propose quelques 44.313 images d’oeuvres en accès libre et disponible sous la licence Creative Commons. Parmi les oeuvres on retrouve La Chambre à Coucher (1889) de Van Gogh, Le Vieux Guitariste Aveugle (1903-4) de Picasso, Nighthawks (1942) d’Hopper, American Gothic (1930) de Wood ou encore The Child's Bath (1893) de Cassatt. Les oeuvres sont classées par thèmes, artistes, noms ou encore mots-clés.

Profitez de la collection digitale exceptionnelle de l’Institut d’Art de Chicago sur leur plateforme dédiée.