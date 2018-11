Plus de 15.000 comics à télécharger sur le Digital Comic Museum

Le musée en ligne dédié à l’univers des comics a mis à disposition du public plus de 15.000 publications datant de 50 ans.

Spécialiste des archives dessinées, le Digital Comic Museum donne un accès gratuit à des milliers de comics digitalisés. Cette base de données exceptionnelle comprend des numéros de comics sont datés à partir de 1959 et contiennent des Marvel, Disney, D.C., et des comics beaucoup moins connus. Les publications sont directement téléchargées par les utilisateurs en haute qualité et ne sont que des comics tombés dans le domaine public.