“Plan Culinaire” : le podcast qui regarde sous la nappe

Après son premier podcast “Entre” qui raconte les tribulations de Justine, 11 ans qui se retrouve entre l’enfance et l’adolescence, le studio Louie Media lance “Plan Culinaire”. Imaginé par les deux amies Nora Bouazzouni et Mélissa Bounoua, respectivement journaliste et fondatrice de Louie, le podcast décortique nos habitudes culinaires.

Un podcast qui cuisine nos habitudes. Chaque premier vendredi du mois, Nora Bouazzouni et Mélissa Bounoua creusent nos comportements à table, au restaurant, continuent nos conversations et les décortiquent pour montrer à quel point notre alimentation raconte notre société.

“Plan Culinaire” surfe sur la vague des podcasts food à succès, nous avons déjà parlé ici de “Bouffons” et “Casseroles”. Le petit dernier de Louie Media amène une dimension plus sociologique puisqu’il s’agit d’étudier les usages de la table, les coutumes liées à la gastronomie et tout ce qui se passe entre le couteau et la fourchette, dans les fourneaux, dans les assiettes, les bols et au-delà. Aujourd’hui, des bars à céréales prônent un retour aux mauvaises habitudes invoquant les souvenirs d’enfance… Le premier épisode est consacré aux céréales du petit déjeuner et revient sur une pratique pas vraiment ancestrale. Les présentatrices nous éclairent sur une habitude fabriquée de toute pièce par des publicitaires américains pour vendre un produit ultra-sucré. Si les enfants sont fanas des petits cubes fourrés, des pétales au chocolat qui craquent sous la dent ou des petite boules au miel, ce n’est pourtant pas une aubaine pour leur santé. Avec l’aide d’une sociologue et d’un adepte du produit, Nora Bouazzouni et Mélissa Bounoua reviennent sur les origines des céréales, leur impact sur la société et comment elles sont liées à l’enfance.