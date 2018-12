Pierre Sang Boyer lance sa chaîne YouTube

Celui que le grand public a connu avec le concours culinaire télévisé Top Chef a ouvert il y a quelques jours une chaîne YouTube dans laquelle il veut faire partager son quotidien de chef cuisinier.

Pierre Sang Boyer est un jeune chef de 38 ans. Ses origines coréennes se retrouvent dans sa cuisine, lui qui a été adopté par une famille française alors qu’il avait 7 ans. Enfant, Pierre Sang s’intéresse déjà à la cuisine grâce à sa mère adoptive, avec qui il apprendra. Il fera ensuite ses armes dans des restaurants étoilés à Lyon, Londres, Séoul… et ouvrira ses propres restaurants éphémères à Paris, Bordeaux, Poitiers… En 2011, Pierre Sang Boyer participe à l’émission télévisée Top Chef, un concours culinaire de très haut niveau duquel il sera très bien classé. Grâce à l’émission, le chef acquiert une notoriété qui lui permet de publier un livre puis son restaurant “Pierre Sang in Oberkampf” à Paris suivi de “Pierre Sang on Gambey” et “Signature”. Le cuisinier parvient à mêler les influences de plusieurs pays d’Asie avec des techniques françaises, apportant finesse et complexité dans ses plats. Mais la modernité de Pierre Sang Boyer n’est plus seulement dans l’assiette puisqu’il a annoncé le lancement de sa chaîne YouTube, sur laquelle il souhaite se rapprocher du public et faire connaître son métier.

Le 18 décembre sur sa chaîne, le chef cuisinier a expliquer vouloir partir dans une nouvelle aventure, celle de YouTube, comme il l’explique :

J'ai eu envie de créer cette chaîne YouTube pour vous faire découvrir mon quotidien de chef, partager des astuces, des recettes, vous faire rencontrer l'incroyable Team Pierre Sang, aller dans les coulisses de mes restaurants à Paris (in Oberkampf, on Gambey et Signature) et surtout pour échanger avec vous ! Rencontrons-nous et partageons !

Pierre Sang devrait bientôt commencer à mettre du contenu sur sa chaîne avec des vidéos dans lesquelles il montrera les secrets de sa cuisine, partira à la rencontre des producteurs pour remonter la chaîne alimentaire mais aussi partagera des recettes et tout simplement se racontera. Et on a hâte de voir ça, étant donnée la personnalité attachante de l’homme.

La chaîne YouTube de Pierre Sang Boyer est à voir ici.