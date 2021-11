PetPortraits : à quelle œuvre d’art ressemble votre animal de compagnie ?

Google Arts & Culture vient de lancer une nouvelle fonctionnalité fun qui vous permet de découvrir de quelle œuvre d’art votre animal de compagnie est le sosie…

Vous connaissez déjà sans doute l’option "Art Selfie", qui permet de trouver votre sosie en peinture. (Ressemblez-vous plutôt à un tableau de Van Gogh ou plutôt à une toile de Rubens ? Faites-le test ici !) La nouvelle fonctionnalité de Google Arts & Culture vous permet à présent de faire pareil pour… Vos animaux de compagnie !

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité vous pouvez en profiter pour découvrir de nouveaux artistes et de nouvelles époques. C’est aussi et surtout l’occasion de s’intéresser à l’art sous le prisme des animaux de compagnie à travers l’histoire. La photo que vous téléchargerez dans l’application sera en effet comparée virtuellement à plus de 10.000.000 œuvres d’art issues de plus de 2000 institutions culturelles présentes dans 80 pays du monde.

C’est grâce à un algorithme puissant intitulé "Machine Learning" et mis au point par Google Arts & Culture que la comparaison avec ces milliers de tableaux est possible. "Les caractéristiques telles que la forme ou la couleur de la fourrure jouent un rôle important et influencent les correspondances possibles. La correspondance des sosies est également accompagnée d’un pourcentage à côté des résultats, indiquant le degré de confiance de l’algorithme dans la correspondance avec l’animal" peut-on lire dans le communiqué.

Jusqu’à présent, sept groupes d’animaux de compagnie sont répertoriés dans l’application : les chiens (y compris les loups et les renards), les chats (y compris les tigres, lions et autres grands félins), les oiseaux, les poissons, les reptiles, les chevaux et les lapins.

Une fois satisfait du résultat, vous pourrez bien entendu télécharger la photo et la partager sur vos réseaux pour demander l’avis de vos proches… Nous avons fait le test avec les animaux de compagnie de nos amis : Lou, Léon, Marcel et Topaze sont nos stars du jour. Le résultat est amusant!