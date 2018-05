Patti Smith se dévoile sur Instagram

Une des plus grandes icônes punk et rock des années 60 et 70 tient désormais un compte Instagram avec ses plus beaux instants de vie. Souvenirs de ses amis, clichés plus récents de sa famille, c’est une porte d'entrée dans son univers.

Patti Smith est née en 1946 à Chicago, c’est dans les années 60 et 70 que sa carrière explose. Elle qui est musicienne, chanteuse et poétesse de talent réussit comme personne à marier ses disciplines de prédilection. Elle a souvent été nommée comme une inspiration pour le punk, rien que ça. Après les années 70, elle fait une pause pour se consacrer à sa famille même si elle continue la poésie en parallèle. Après la mort de son mari, de son frère et de son pianiste, Patti Smith retourne vivre à New York et se replonge dans la musique pour éponger sa peine, nous sommes alors au début des années 90. Elle collaborera avec Bob Dylan, R.E.M. et exposera ses tableaux à Pittsburg. L’artiste totale est aussi particulièrement engagée, soutenant le Green party, chantant pour Edward Snowden, les Pussy Riots, la paix dans le monde…

A 71 ans, la papesse du rock vient d’ouvrir son compte Instagram, comme pour montrer qu’elle a toujours su évoluer avec son temps. On y découvre le quotidien de Patti Smith, sa famille, ses enfants mais aussi des archives avec Bob Dylan, Steven Sebring, Sam Shepard mais aussi des selfies, des photographies de chez elle…