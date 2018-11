Paralleltext : apprendre une langue en ligne avec de grands noms

L’outil en ligne permet de faciliter l’apprentissage des langues à l’aide de grandes oeuvres littéraires traduites.

Paralleltext repose sur un principe déjà exploré dans le format papier pour l’apprentissage des langues. Tout comme les livres bilingues, l’outil en ligne propose d’accoler deux textes dans deux langues différentes pour favoriser la compréhension. Les similarités et différences apparaissent ainsi clairement entre les dialectes et il est plus facile de cette manière de vérifier si le sens avait été saisi dès le départ. Cette méthode d’auto-apprentissage peut être particulièrement utile dans un apprentissage déjà enclenché. Le contexte et le style général de l’auteur aidant à situer le sens.

Une bonne dizaine de possibilités linguistiques sont disponibles grâce à l’outil Paralleltext. Son intérêt repose sur la possibilité de lire de grands textes littéraires tombés dans le domaine public pour l’entraînement et l’apprentissage. A la manière d’un livre numérique, l’utilisation est très simple puisque les pages se tournent intuitivement et différents formats sont proposés (les deux textes en langues différentes l’un à côté de l’autre ou l’un au dessus de l’autre, selon les préférences). Le vrai plus par rapport à un livre bilingue ou numérique est la possibilité de cliquer sur les phrases pour les entendre et parfaire sa prononciation dans le même temps et de les retrouver dans leur langue d’origine.

L’outil Paralleltext est entièrement gratuit et disponible en ligne.