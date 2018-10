Quand Alfonso Teofilo Brown s’est mis à la boxe, ce n’était pas de gaité de coeur. Le natif de Colon au Panama a enfilé les gants sur les docks avant de se faire repérer par un agent qui l’amènera aux Etats-Unis. A Harlem, celui que l’on a nommé Panama Al Brown, devient champion du monde poids plume. Son talent inné mêlé à son physique longiligne et son instinct font de lui un adversaire imprenable. Mais Brown montre déjà des signes de fatigue et ses managers l’exploitent quelque peu. Il est envoyé à Paris où il tombe amoureux de Montmartre et continue à boxer pour se payer ses excès festifs. Alors qu’il raccroche les gants et commence une carrière plus artistique, Brown fait la rencontre de Jean Cocteau, qui l’aidera à décrocher un troisième titre de champion du monde.

"Panama Al Brown" : une BD interactive hommage à la légende de la boxe oubliée - © Tous droits réservés

Malgré son histoire extraordinaire, l’homme est pourtant resté dans l’anonymat. Pas facile d’être un homme noir dans un monde de blancs et un homosexuel dans un monde de machistes. C’est son destin hors du commun que Jacques Goldstein (mis en scène dans la BD), Alex W. Inker et Camille Duvelleroy ont choisi de raconter avec un format tout à fait novateur : la BD interactive. En 5 rounds et un épilogue, Goldstein évoque ses recherches sur le triple champion du monde, du Panama à Harlem et à Paris. Panama Al Brown n’était pas un boxeur comme les autres : il détestait la boxe malgré un talent incroyable et préférait le spectacle, le champagne et l’opium.

Le format interactif a été pensé pour les smartphones mais se lit également sur ordinateur, il est particulièrement bien pensé puisqu’il nous plonge des yeux aux oreilles dans l’ambiance du début du XXe siècle. Orné d’images d’archives visuels et sonores, le portrait est un très bel hommage à un oublié de l’histoire qui avait pourtant l’étoffe d’une star.

Lisez “Panama Al Brown”, la BD interactive de Jacques Goldstein, Alex W. Inker et Camille Duvelleroy à cette adresse.