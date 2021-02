On adore les détournements de Clémentine Mélois

Clémentine Mélois mêle avec humour et malice les mots et les images. Ses détournements souvent inspirés par l'actualité sont le nouveau petit rayon de soleil de notre journée!

Autrice ("Cent titres", "Sinon j'oublie", "Dehors la tempête") et artiste plasticienne, Clémentine Mélois est une artiste pluridisciplinaire diplômée de l'école des Beaux-Arts de Paris. "J’y ai notamment appris pendant six ans la lithographie, la gravure, la sérigraphie, l’ensemble des techniques d’impression que j’enseigne aujourd’hui et depuis dix ans à l’école des beaux-arts de Nîmes" explique Clémentine Mélois au site Actualitté (2017). On comprend à présent mieux sont goût prononcé pour le retouchage de couvertures de grands classiques de la littérature!

C'est sur les réseaux sociaux que l'artiste partage ses malicieux détournements: Twitter, Facebook et Instagram. Elle aime le fait que les réseaux sociaux permettent facilement et gratuitement d'accéder à ses oeuvres. Et c'est pour notre plus grand plaisir puisque les pastiches de Clémentine Mélois sont fraîches, drôles et font du bien au moral en cetté période bien morose.

Un ticket d'entrée pour le discours de Castex, l'anthologie de l'œuvre sous-titrée des discours d'Emmanuel Macron, un vinyle d'Alain Gestes Barrière... L'artiste puise ses inspirations dans la pop culture, les oeuvres littéraires et l'actualité.

Le confinement et la pandémie ont repoussé les limites de son imagination: "C’est tout ce que j’arrive à faire, dit-elle. L’écriture requiert d’être très présent à soi-même alors que le travail sur les images a quelque chose de plus intuitif. J’aime aussi l’idée de proposer des images gratuites, dans tous les sens du terme", confie l'artiste au Nouvel Obs.

Pour obtenir votre dose de légèreté quotidienne, vous savez ce qu'il vous reste à faire!