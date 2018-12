Noël 3.0 : le Village du Père Noël de Google

Comme chaque année, le géant californien lance “Le village du Père Noël”, une série de jeux et activités pour patienter avant le jour J.

C’est la quinzième année que Google propose le village du Père Noël, un évènement virtuel qui contient des activités de tout poil : code, quizz, jeu de cache-cache etc. Cette année, les jeux sont encore plus évolués et il y a de plus en plus d’activités. C’est un peu comme un calendrier de l’Avent où chaque jeu permet de patienter jusqu’à la date fatidique.

Une vingtaine d’activités sont disponibles depuis le 4 décembre. Concrètement, on retrouve plusieurs jeux en compagnie des lutins et cerfs du père Noël notamment un concours d’emballage de cadeaux, des cartes postales virtuelles, des vidéos divertissantes et des quizzes de Noël. Dans le menu déroulant, il est possible de trouver “Sur la piste du père Noël” pour les enseignants avec des fiches éducatives à télécharger, on retrouve aussi l’application sur Android, un quizz géographique sur Google Earth et la possibilité de créer des emojis de fin d’année sur Made with code, une familiarisation au code informatique. Le 24 décembre, le site web débloquera un niveau et proposera de suivre le père Noël dans sa tournée des cadeaux avec d’autres activités. Le village du Père Noël permet aussi de découvrir des associations caritatives comme Code.org et la Khan Academy.

Rendez-vous sur le site web du village de Noël pour se lancer sur la piste du Père Noël.