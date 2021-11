NFT : la nouvelle façon de soutenir les artistes sur Internet ?

Depuis plusieurs mois, de nombreux artistes visuels tentent leur chance sur le marché florissant des NFT. Les créateurs de contenus sont, eux, plus timides vis-à-vis de ces œuvres numériques certifiées par la blockchain. La plateforme de vente Kalart souhaite les inciter à s’y intéresser de plus près pour capitaliser sur le soutien de leurs communautés. Entretien avec son fondateur, Stanislas Mako.

Les NFT c'est quoi? - 14/05/2021 Depuis la vente d'une image .jpeg de l'artiste Beeple pour 69 millions de dollars, les NFT sont au centre de l'attention. On vous explique tout sur ce système de vérification basé sur la blockchain aussi absurde que révolutionnaire. ____________ Abonnez-vous à la chaîne YouTube du Temps: https://www.youtube.com/c/letemps?sub_confirmation=1 Notre site internet: https://www.letemps.ch

Qu’est-ce qui vous a décidé à créer votre propre plateforme de vente de NFT ? Derrière Kalart se cache uTip, une plateforme de financement française pour les créateurs de contenus. Nous travaillons avec ces créateurs depuis 2017 et nous cherchons toujours de nouveaux moyens de financement pour leur travail. Avec l’essor des NFT au printemps, nous nous sommes demandé si ces jetons non fongibles ne pourraient pas avoir une utilité pour les 80.000 créateurs avec lesquels nous travaillons chez uTip. Tout contenu qu’ils créent s’inscrit dans une démarche artistique, et mériterait de bénéficier de la même authenticité que n’importe quelle peinture ou sculpture. Les NFT le permettent et soulignent le caractère unique d’une œuvre numérique, même si elle est disponible à tous sur Internet. Vous parlez de créateur de contenu alors que la plupart des plateformes de vente de NFT emploient, elles, le mot "artiste". A qui s’adresse Kalart ? Nous nous adressons à tout créateur qui travaille de manière numérique. Nous n’avons pas forcément vocation à collaborer avec le musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg, qui a récemment proposé des NFT de certaines œuvres de sa collection. Ils sont les bienvenus sur Kalart, mais la plateforme n’a pas été pensée pour eux. Nous nous intéressons surtout aux créateurs de contenus sur Internet. De plus en plus d’œuvres sont numériques, et non plus sur un support physique comme une toile. Prenons l’exemple de la photographie. Pourquoi est-ce qu’un photographe devrait imprimer son cliché pour qu’il soit vendu ? Il a probablement été pris avec un appareil photo numérique, mais il faut attendre qu’il soit imprimé pour prendre de la valeur. C’est ce modèle que nous voulons remettre en question. Les créateurs de contenus devraient avoir la possibilité de vendre leurs œuvres parce qu’elles plaisent. Certains d’entre eux ont des dizaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux. Quel artiste peut se vanter d’en avoir autant ? Ils sont peu nombreux.

2 images Cette photo prise le 25 juin 2021 montre des personnes visitant "CrypTOKYO", une exposition d'art physique sur la blockchain à Tokyo. Quelque 150 jetons non fongibles (NFT) de plusieurs dizaines d'artistes étaient exposés à l'exposition "CrypTokyo" dans l © Tous droits réservés

Vous parlez de créateur de contenu alors que la plupart des plateformes de vente de NFT emploient, elles, le mot "artiste". A qui s’adresse Kalart ? Nous nous adressons à tout créateur qui travaille de manière numérique. Nous n’avons pas forcément vocation à collaborer avec le musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg, qui a récemment proposé des NFT de certaines œuvres de sa collection. Ils sont les bienvenus sur Kalart, mais la plateforme n’a pas été pensée pour eux. Nous nous intéressons surtout aux créateurs de contenus sur Internet. De plus en plus d’œuvres sont numériques, et non plus sur un support physique comme une toile. Prenons l’exemple de la photographie. Pourquoi est-ce qu’un photographe devrait imprimer son cliché pour qu’il soit vendu ? Il a probablement été pris avec un appareil photo numérique, mais il faut attendre qu’il soit imprimé pour prendre de la valeur. C’est ce modèle que nous voulons remettre en question. Les créateurs de contenus devraient avoir la possibilité de vendre leurs œuvres parce qu’elles plaisent. Certains d’entre eux ont des dizaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux. Quel artiste peut se vanter d’en avoir autant ? Ils sont peu nombreux.

Votre plateforme propose de réaliser des transactions exclusivement en euros et en dollars, et non en cryptomonnaies comme la plupart de vos concurrents. Pourquoi ce choix ? Par pragmatisme. Un créateur de contenus sera bien content de vendre l’une de ses œuvres pour 0,2 bitcoin. Mais comment paie-t-il son loyer avec ? Ce n’est pas ça sa réalité. Ni celle de ses abonnés. Peu d’entre eux seront enclins à convertir leurs euros ou dollars en cryptomonnaies plus ou moins obscures. Nous voulons vraiment créer une plateforme qui utilise la technologie des NFT mais s’en détache le plus possible pour la rendre accessible au plus grand nombre. Les NFT ont contribué à l’apparition d’une nouvelle catégorie de collectionneurs. Certains achètent des œuvres en ligne comme ils le feraient avec des timbres, tandis que d’autres veulent acquérir des moments d’Internet. Ces acheteurs-là sont prêts à acheter un tweet ou un mème qui ne s’inscrit pas forcément à une démarche artistique mais dans la culture Internet. Il leur est plus simple de réaliser ces transactions avec des monnaies conventionnelles que celles virtuelles.