Musique du web : Normand L’Amour, un OVNI québécois

Parfois, Internet porte notre regard et nos oreilles vers de véritables OVNI venus d’ailleurs, que l’on n’aurait jamais découverts sans lui. Venu d’ailleurs, c’est sans doute le cas de Normand L’Amour, chanteur québécois totalement inconnu hors de sa contrée, avant que le web ne le fasse découvrir dans toute la francophonie.

Normand L’Amour est né en 1930 et nous a quitté en 2015. C’est sur le tard qu’il se fait connaître du public, à la fin des années 1990, en passant dans de petites capsules humoristiques comme la TV québécoise sait en faire. Avec ses airs de gentil papy, son béret blanc vissé sur la tête, et ses chansons loufoques, Normand se fait remarquer et devient rapidement populaire. Il passe en TV, en radio, sur scène, fait de la publicité, et ses chansons sont même reprises dans des festivals rocks. Il a même sa page Wikipédia.