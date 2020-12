Musique du web : Mary-L, la "Madonna" made in Charleroi

Internet regorge de petites pépites musicales méconnues, parfois déconsidérées, mais qui font pourtant partie d’une culture à part entière. Ensemble, explorons ce vaste univers web. Aujourd’hui, on vous présente Mary-L, star de Youtube made in Belgium. Elle ne passe pas en radio, mais peut-être avez-vous déjà entendu certaines de ses chansons sur les réseaux. Mary-L s’est surtout fait connaître grâce à Youtube et son titre De toutes les couleurs, dont les paroles et les effets sur fond vert ont fait rire les internautes.

S’en sont suivis de nombreux clips à la sauce belge, mélangeant kitschitude et sensualité, où la chanteuse aime se déguiser, souvent de manière sulfureuse. Elle y utilise des accessoires colorés et vintages (comme le téléphone-grenouille dans la vidéo ci-dessous). Les mélodies au synthétiseur sont parfois surprenantes, mais on vous garantit qu’elles restent longtemps en tête…

Mary-L s’exporte La réputation de Mary-L a dépassé nos frontières, notamment "grâce" à un épisode de Salut les Geeks, du youtubeur Mathieu Sommet (qui s’en moque un peu, il faut l’admettre) qui a comptabilisé plus de 2 millions de vues. Le phénomène a fait le tour de la toile, et on a même parlé d’elle à la TV française.