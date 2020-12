Musique du web : Epic Sax Guy, star moldave d’internet

L’Eurovision a révélé des tas de superstars partout dans le monde, de ABBA à Céline Dion en passant par Conchita Wurst. Mais s’il en est un qui ne s’attendait probablement pas à connaître un succès planétaire, c’est bien Sergey Stepanov, qui va devenir, en quelques heures, une véritable icône du web. Son nom ne vous dit probablement rien, et c’est normal. Sergey Stepanov est bien plus connu sous le pseudonyme de "Epic Sax Guy", que lui ont affublé les internautes. Stepanov est originaire de Moldavie, et plus précisément dans la singulière région séparatiste de Transnistrie. Ses origines ne l’empêchent pas de représenter, en 2010, le pays au concours Eurovision de la chanson, avec son groupe SunStroke Project. Le soir du 25 mai 2010, à Oslo, le groupe se produit sur la scène de la Telenor Arena lors de la première demi-finale du concours, devant des millions de téléspectateurs. Le titre Run Away n’est pas favori à la victoire, loin de là, mais réussit tout de même à décrocher sa place en finale, où le groupe fera cependant un véritable four en arrivant 22e sur 25, avec 27 petits points.

Qu’à cela ne tienne ! Car malgré la mauvaise place au classement, la prestation que personne n’oubliera, cette année-là, c’est bien celle de Sergey. Muni d’une paire de lunettes de soleil et de son saxophone, le musicien régale le public d’un déhanché suggestif, et les notes de son instrument sont les seules parties mémorables de la chanson (un comble quand on sait qu’il n’en jouait pas réellement ce soir-là, le règlement du concours interdisant les instruments en live sur scène). Son look, son attitude, et ses quelques notes vont faire le tour de la toile en quelques heures. Un phénomène est né.

Epic Sax Guy - © Tous droits réservés La prestation de Stepanov est isolée et remixée, pour donner un morceau totalement différent de l’original, où la partition du saxophone est jouée en boucle. Epic Sax Guy devient un meme, et la nouvelle version fait un carton sur le net. Certaines vidéos proposent des "mash-ups" improbables, et même de l’écouter durant… 10 heures d’affilée ! L'image de Sergey deviennent un symbole pour exprimer une certaine "coolitude", et est détournée encore et encore sur les réseaux.

L’extrait sonore est même repris par tout un tas de DJ’s ou de rappeurs, chacun à sa sauce, et devient un hymne dansant dans les discothèques de par le monde. Même SunStroke Project le réutilise dans l’une de ses chansons nommée…"Epic Sax".