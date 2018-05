Moyen-Âge 3.0, l'âge de déraison

Beaucoup de traces des moeurs de l’époque du Moyen-Âge ont été laissées à travers les représentations picturales, notamment chez nous par les tableaux des “Primitifs flamands”. Les représentations de scènes quotidiennes des nobles comme des paysans sont privilégiées par les peintres et le grouillement des rues se fait ressentir. La période très marquée encore par la religion est particulièrement inspirante pour les peintres et un nombre incalculable de toiles de l’époque présentes dans les musées en témoignent.

Depuis quelques années également, Internet se délecte de ses tableaux et représentations du Moyen-Âge mais aussi de la Renaissance, comme les hilarants GIFs animés de Scorpion Dagger. L’artiste du web reprend des tableaux connus et moins et les tournent en dérision au même moment qu’il les anime.

Sur Reddit, il existe un sub consacré à tout ce qui concerne la vie médiévale. La période a toujours fascinée et inspirée, c’est encore le cas avec ce compte Twitter très drôle nommé “Moyen-Âge Réactions” qui reprend des tableaux de l’époque et leur appose une phrase bien souvent totalement anachronique mais qui correspond à la situation, la mimique, la scène. Il s’agit du pendant francophone du Medieval Reactions, un compte ouvert en 2014. Un article de Slate publié en 2015 confirme que “le Moyen-Âge est devenu super LOL sur Internet” avec la création de beaucoup de comptes Twitter parodiques qui réutilisent l’iconographie médiévale ou encore des tumblr qui s’attèlent à retrouver les similarités entre des peintures de l’époque et des photographies actuelles de rappeurs américains.

Pourquoi le Moyen-Âge et la Renaissance font beaucoup rire les internautes ? Sûrement grâce aux détails des tableaux et à l’expressivité recherchée : des paysans qui se tordent la bouche de dégoût, de douleur, des sourires figés et étranges, des enfants à l’apparence adulte, voilà ce que l’on retrouve dans l’imagerie de ces époques et qui peut être tourné en dérision à l’infini.

Un florilège de ce que l’on trouve sur le compte Moyen-Âge Réactions :

Quand t'as cassé quelque chose chez toi et que tu dois faire semblant d'être surpris quand ta mère te demande pic.twitter.com/ir6hW1CNcA — Moyen-Âge Réactions (@MoyenAgeReac) 12 mars 2018

Quand t'ouvres la caméra frontale par accident pic.twitter.com/KfOyCxUw3c — Moyen-Âge Réactions (@MoyenAgeReac) 7 avril 2018

Quand ton alarme sonne le matin et que t'es obligé d'aller travailler parce que t'es pas mort dans la nuit pic.twitter.com/6o4rSnfSEP — Moyen-Âge Réactions (@MoyenAgeReac) 17 février 2018

quand t'arrives à l'interro et que tu connais rien pic.twitter.com/DPZe9C2hET — Moyen-Âge Réactions (@MoyenAgeReac) 25 septembre 2017