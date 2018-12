"Motel Detective" : récit frissonnant sur Instagram au coeur des Pyrénées

De plus en plus d’internautes se servent des réseaux sociaux pour faire vivre des histoires singulières et les transporter dans notre ère. Après les thread sur Twitter, ce sont les stories d’Instagram qui sont réquisitionnées par les auteurs et apprentis écrivains. Elise Costa est une journaliste française, chroniqueuse judiciaire pour Slate. Elle a écrit Comment je n’ai pas rencontré Britney Spears en 2010, ouvrage dans lequel elle racontait sa fascination pour la chanteuse et partait sur la route de l’icône aux Etats-Unis. Cet été, elle s’est essayé à la story littéraire dont l’intégralité est à retrouver sur son compte .

"Motel Detective" - © Instagram

A l’été 2018, Elise Costa et sa petite famille ont passé leurs vacances à l’Est de Tarbes, quelque part dans les montagnes pyrénéennes. La journaliste souffrant de fourmillements aux mains avait décidé de prendre du repos bien mérité, sur les conseils de son médecin. C’est en dernière minute qu’elle réserve son logement, répondant à une annonce postée tard dans la nuit. Sur place, elle découvre le lieu de sa location, un petit village de montagne quasi abandonné. Seule une famille et un vieux monsieur occupent des appartements dans la même bâtisse que la famille d’Elise. Dans le hameau, un hôtel décrépi abrite un bar d’un autre temps et un lavomatique tourne à plein régime sans que personne n’y entre jamais, dans l’église, une lumière étrange reste tout le temps allumée. La journaliste commence à se poser des questions et enquête sur le village.

A mi-chemin entre la fiction et la réalité, Elise Costa parvient à délivrer un récit prenant et bien ficelé. Elle utilise toutes les ressources technologiques au service d’une trame narrative simple et efficace.