Molenzine : les jeunes en direct du 1080

L’émission d’actualité locale en direct par les jeunes de Molenbeek propose de nouvelles activités à partir de janvier.

Quatre ateliers les mercredis après-midi destinés aux jeunes de 15 à 20 ans sont prévus par Molenzine, sur une initiative de l’asbl Citizen Motion. L’occasion de faire découvrir aux jeunes molenbeekois les métiers de l’information et de susciter peut-être des vocations. Qu’ils souhaitent s’essayer au journalisme, à la caméra, apprendre les codes de YouTube ou des grands reporters, le choix est donné et le tout se fait gratuitement. Le but est de créer une émission d’actualité locale.

Les ateliers sont divisés en 4 parties sur 4 mercredi après-midi. Le premier aura lieu le 9 janvier et servira à poser les bases de l’émission, choisir le contenu, les sujets, les reportages etc. Le 16 janvier sera consacré à une formation technique de tournage, puis le troisième atelier du 23 janvier servira à la post-production (finalisation, montage, voix off). Le 30 janvier aura lieu la réalisation en direct de l’émission Molenzine 1.

En résumé, cette super initiative est proposée pour les jeunes de Molenbeek de 15 à 20 ans, sous la forme de 4 ateliers gratuit pour ceux qui veulent s’essayer aux métiers des médias et pourquoi pas trouver sa voie ! D’autres ateliers sont prévus dans les mois à venir pour ceux qui ne seraient pas disponibles.