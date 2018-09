"Miroir miroir" : qui sont les plus beaux/belles ?

Encore un nouveau podcast à ajouter dans le catalogue déjà bien fourni de Binge Audio. “Miroir miroir” évoque avec recul et intelligence la représentation du corps dans la société.

Jennifer Padjemi est journaliste parisienne spécialisée dans les représentations du corps, de race et de genre sur fond de féminisme. C’est sans surprise que son podcast, Miroir miroir, aborde ces mêmes thématiques. D’où viennent les standards de beauté ? Quelles formes revêtent-ils ? Qui les font ? Comment vivre en dehors de ces normes ? Il s’agit de questionnements qui commencent à peine à pointer le bout de leur nez, c’est dire les progrès qu’il y a à faire au sein de la société en terme d’acceptation. Jennifer Padjemi a décidé de recevoir des femmes et des hommes qui vivent ou travaillent sur ces thématiques afin de récolter des témoignages importants dans un but de détricoter les mailles d’un système cloisonnant qui ne laisse que peu la place à la marge.

Et quel meilleur thème pour débuter ce podcast que la grossophobie ? La journaliste a reçu Gabrielle Deydier, militante de la réappropriation du corps et anti-grossophobie. Comme dans son ouvrage “On ne naît pas grosse”, elle évoque son parcours personnel et comment les diktats sociétaux sont finalement responsables de son surpoids. Alors qu’elle était une adolescente très sportive, son professeur de gym, son père et sa mère lui ont mis dans la tête qu’elle devait perdre du poids. C’est à ce moment qu’elle a commencé à en prendre. Son histoire n’est malheureusement pas un cas isolé et cela prouve bien le problème dans lequel les jeunes femmes (puisqu’elles sont les plus touchées) grandissent. Gabrielle Deydier raconte avec justesse comment finalement elle était grosse à travers les yeux des autres avant de l’être réellement.

Miroir miroir est à écouter sur Binge Audio.

Le premier épisode ci-dessous :