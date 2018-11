“Mental FM” : le combat est intérieur

La journaliste Victoire Tuaillon signe une fiction radiophonique sur la cacophonie dont sont victimes les femmes dans la société occidentale. A écouter absolument.

Victoire Tuaillon est la voix et l’instigatrice des Couilles sur la Table, un excellent podcast qui cause masculinité sur Binge Audio. La journaliste féministe prouve qu’elle a plus d’une corde à son arc en proposant cette fois une fiction radio sur Arte. L’intrigue est intérieure et raconte l’histoire de cette femme comme les autres qui insère un micro dans sa tête pour enregistrer les voix qui y résonnent. Celles-ci forment une cacophonie qui prend des allures de véritable radio qui émet 24h/24, c’est Mental FM. Sur les ondes intérieures, on entend des injonctions qui viennent de l’extérieur comme celle de la minceur, on y entend aussi les désirs internes, les angoisses, les doutes de la femme et ce combat entre ce que la société lui ordonne et ce dont elle a vraiment envie. Elle illustre aussi la charge mentale qui pèse sur les épaules féminines et bien d’autres choses qui sont gardées prisonnières et qui ne demandent qu’à sortir, pour peu qu’on les laisse s’exprimer.

“Mental FM” est une fiction intelligente, cynique et angoissante, comme un miroir de l’intérieur de chaque femme, une autopsie du cerveau féminin. Victoire Tuaillon amène habilement un sujet délicat en le traitant de manière fictive et crescendo, inspiré de sa propre expérience de femme.

Ecouter “Mental FM” (2018) de Victoire Tuaillon sur Arte Radio ci-dessous :