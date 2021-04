"Mémorable", une appli pour cultiver votre culture générale en 10 minutes par jour seulement!

Vous passez beaucoup de temps sur votre smartphone à scroller les réseaux sociaux dans le vide ? Et si ce temps était utilisé pour enrichir votre culture générale ? Téléchargez l’application "Mémorable" du journal "Le Monde" pour développer vos connaissances et travailler votre mémoire.

"Mémorable" est une appli dédiée au développement de votre culture générale et au travail de votre mémoire lancée par le journal "Le Monde" en 2019. "Nous sommes convaincus que le journalisme peut et doit faire preuve de pédagogie, relier les grandes questions contemporaines avec l’actualité brûlante, éclairer le présent avec la mémoire du passé, proposer un regard aiguisé sur des questions complexes", expliquait le directeur du journal à la sortie officielle de l’application. Les sujets des leçons proposées sur l'application sont vairés et touchent à tous les domaines : sciences, économie, histoire, culture… Vous en saurez plus sur le droit de vote des femmes, la conquête spatiale, les différentes vies de Romain Gary ou encore les débuts d’internet…

Concrètement, comment "Mémorable" fonctionne ?

L’application vous propose de suivre quatre leçons par semaine et vous pouvez bien entendu choisir le jour et l'heure de chaque leçon. Celles-ci sont enrichies par des extraits d’articles, de vidéos et d’infographies issus du journal "Le Monde". Chaque leçon se termine par une petite interrogation immédiatement corrigée. La correction se veut personnalisée et vous fournit des explications pour chacune de vos bonnes et mauvaises réponses.

Les avis des utilisateurs que l’on peut lire sur le site de "Le Monde", traduisent un réel engouement : "Un très bon concept pour les étudiants ou les préparations aux concours. Le temps demandé est court et les leçons sont claires." "Un excellent moyen de réviser et de remettre à niveau sa culture générale. Les leçons sont très intéressantes et les thèmes variés."

La force de l’application est sans aucun doute qu’elle vous aide à approfondir vos connaissances en dix minutes par jour seulement, sans vous donner l’impression de vraiment les travailler. En effet, vous pouvez facilement suivre vos leçons dans le train, le métro, le bus, dans une salle d’attente ou lors de votre pause midi puisqu’elles ne prennent que 10 minutes de votre temps.

L’application s’utilise sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone. "Mémorable" est une application payante (10€/mois pour 52 leçons, 8€/mois pour 103 leçons, etc.) mais vous pouvez la tester gratuitement ici.