Marie Popelin, première femme belge docteur en droit, honorée par Google

1000 Jours dans l’Histoire - MARIE POPELIN - 03/06/2017 Bruxelles le 11 novembre 1889, Marie Popelin, apprend le rejet de son pourvoi par la Cour de cassation. Docteur en droit, elle avait, l'année précédente, réclamé de la cour d'appel de Bruxelles le droit de prêter le serment préalable à l'exercice de la profession d'avocat. Née en 1846 Marie Popelin avait été l'élève d’Isabelle Gatti de Gamond; elle enseigna ensuite au cours d'éducation de celle-ci à Bruxelles; plus tard, elle dirigea des écoles à Mons et revint à Bruxelles en 1881, nommée directrice de l'école moyenne de Laeken; mais par suite de complications administratives, elle fut rapidement mise en disponibilité et demeura dans cette situation jusqu'à l'âge de la retraite, en 1906. A partir de 1883, elle avait figuré parmi les premières étudiantes de l'université de Bruxelles, où elle obtint le diplôme de docteur en droit. Historienne du féminisme, Valérie Piette retrace son combat pour accéder au barreau et la manière dont il révèle les assignations tenaces dans lesquelles la société du 19e siècle finissant tient les femmes. Mais aussi les résistances masculines à l’intervention des femmes dans le débat public, toujours de mise aujourd’hui.