MalMakes, l’artiste qui peint des décors de jeux vidéo

Cette ancienne professeure d’arts plastiques dans le secondaire a tout laissé tomber pour vivre entièrement sa passion.

Mallory Georg allie dans ses vidéos ses deux domaines de prédilection : la peinture et les jeux vidéo. Sur sa chaîne “MalMakes”, elle propose des vidéos d’elle en train de reproduire au pinceau des décors de Zelda, Super Smash Bros ou encore Fallout. Elle compte désormais plus de 17.000 abonnés après 3 ans d’existence, une petite notoriété qui est venue grâce à un vrai talent.

La YouTubeuse artiste et geek, ancienne professeure d’arts plastiques, peint avec un soin tout particulier les décors et scènes de ses jeux préférés et le résultat est franchement beau. Chaque réalisation est disponible en format accéléré (time-lapse) et en intégralité (temps réel). Les vidéos de Mallory Georg sont très satisfaisantes à visionner, la toile blanche d’origine est recouverte de couleurs chatoyantes et de tons très intenses, d’éléments de décors parfaitement reproduits et parfois même de personnages. La YouTubeuse est non seulement très douée mais apparaît aussi très sympathique dans ses courtes présentations, et totalement passionnée par ce qu’elle fait. Son sens du détail se retrouve dans chacune de ses réalisations - une soixantaine pour le moment.

Et puisque les YouTubeurs ne sont pas tous pleins aux as, Mallory Georg vend ses toiles pour vivre. Il est possible d’aider l’artiste sur Patreon.