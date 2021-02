Livraisons de culture à domicile pour Central à La Louvière

Gratuits et sur la page Facebook du centre culturel, ces rendez-vous permettent de maintenir un lien avec le public tout en offrant des moments de rencontres et de partage. Au menu des prochaines semaines : le concert jazz du Bart Defoort Roots Quartet, capté au Théâtre de La Louvière, une lecture pour les enfants de 5 à 8 ans "unique en son genre" par Mandarine , une femme à barbe pas comme les autres et enfin, un vent de liberté qui soufflera à travers l’histoire de l’artiste Alma Mahler racontée par la multi-instrumentiste Hélène Cambier .

Les anciennes publications et rendez-vous sont toujours consultables sur la page Facebook de Central. Ainsi, il est possible de revoir l’intervention de Cléo et Edna, qui questionnent la notion de genre pour les tout-petits, de pénétrer dans l’univers de la danse hip-hop avec Rashead Amenzou ou encore d’accompagner Maximilien Atangana dans la réflexion sur La Louvière et son histoire. Toutes ces activités sont mises en place par Central, en attendant de retrouver son public en live puisque selon l’organisme : "malgré tout, c’est comme le sexe, la culture c’est toujours mieux en vrai ! "

Informations pratiques

Central – Livraisons à domicile

Place Jules Mansart 17

7100 La Louvière