“Les Vies de la Renaissance italienne” : la Sixtine des expos VR

Après son exposition consacrée à la figure féline dans l’art, l’Universal Museum of Art (UMA) propose un nouveau voyage au centre de la Renaissance italienne.

Lancé en décembre 2017 par Jean Vergès et Benjamin Hélion, la particularité de ce musée est son lieu : les expositions sont toutes virtuelles et uniquement accessibles via ordinateur ou smartphone et en VR. La démarche de l’UMA est de combiner la technologie immersive et l’art dans un but éducatif, pour attirer un plus jeune public et donner aux oeuvres une nouvelle dimension.

La nouvelle exposition présentée par l’UMA est donc consacré à la Renaissance italienne. Période particulière faste, riche et exceptionnelle pour l’Art, les trois siècles qui la couvrent ont marqué à jamais l’Histoire de l’Art avec la réalisation d’oeuvres majeures comme La Joconde de De Vinci, le David de Michel-Ange ou encore La Madone Sixtine de Raphaël, entre autres magnificences. Le territoire italien a été le plus propice à l’émulation artistique puisque les plus grands peintres de la période y sont nés et y ont proliféré.