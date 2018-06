Les sculptures capillaires afro-féministes de Laetitia Ky

Elle est suivie par plus de 80.000 personnes sur Instagram, Laetitia Ky incarne à 21 ans seulement une nouvelle forme de militantisme intersectionnel sur le web.

Laetitia Ky est une jeune femme ivoirienne de 21 ans, résidant à Abidjan. Elle a toujours été baignée dans la culture de la coiffure et c’est à l’âge de 5 ans qu’elle a commencé à toucher à ses cheveux. 16 années après, Laetitia Ky est devenue une véritable influenceuse capillaire sur Instagram avec ses 80.600 abonnés. Son succès, elle ne le doit pas qu’à son talent pour la coiffure, elle délivre aussi et surtout un message politique grâce à ses cheveux.

C’est après avoir navigué sur nombre de blogs beauté et vidéos YouTube que l’idée lui est venue. Laetitia Ky a décidé de faire passer un message avec ses cheveux en les sculptant. Elle leur fait ainsi prendre la forme d’un cintre, d’un instrument, d’une balance, d’ailes, de poitrine… et poste les photographies sur son compte Instagram. Derrière chaque objet ou situation, un message fort d’émancipation féminine. Elle veut exprimer à la fois ses racines, son héritage africain avec ses tresses et dreadlocks mais aussi influer sur le discours politique, amener le débat à travers des symboles. Elle parle de féminisme à travers les standards de beauté, elle parle de la discrimination des Noirs, de la guerre, des inégalités globales. Laetitia Ky a choisi ses cheveux comme terrain d’expression parce qu’ils sont aussi les représentants de son appartenance et figent à eux-seuls beaucoup de questions raciales. Le cheveu crépu a longtemps été dévalorisé au profit du cheveu lisse (encore aujourd'hui), il est souvent touché comme une curiosité et sans tenir compte du fait qu’il appartient à quelqu’un à qui l’on doit demander l’autorisation… Beaucoup de féministes afro-descendantes se servent aujourd’hui de leurs cheveux pour affirmer leur identité et mener un combat d’égalitarisme. Laetitia Ky exprime à sa manière cette lutte avec un style singulier.

