Les sanglots longs des robots de l’Automne

Nous le savons désormais, une intelligence artificielle est capable de beaucoup de choses, pour peu qu’elle soit entraînée. Elle peut recréer des oeuvres des grands maîtres et même faire preuve de créativité. Une AI qui a subi un processus d’apprentissage peut aisément mélanger les influences et créer son propre style, de la même manière que les artistes s’inspirent d’autres pour trouver leur patte. Une équipe de Microsoft en Asie travaille sur un robot capable d’écrire de la poésie.

Bei Liu et Jianlong Fu sont deux chercheurs de l’équipe Microsoft Resarch Asia et ce sont eux qui sont à l’origine de ce travail. Ils ont présenté leur travail à l’Association for Computing Machinery’s Multimedia, qui a eu lieu à Séoul à la fin du mois d’octobre 2018 et qui met en lumière les innovations. Les chercheurs et leur équipe ont ainsi dévoilé leur intelligence artificielle qui s’inspire d’une image pour écrire de la poésie et cela dans un processus automatisé. L’AI est donc capable grâce au machine learning, d’interpréter une image et de relier des éléments de langage tout en l’emballant dans un texte qui répond aux critères d’un poème.

L’AI a été entrainé avec un corpus nommé “MultiM-Poem” dans lequel elle a pu prélever des éléments de langage et des correspondances. Le robot a du effectuer des heures et des heures d’entraînement afin d’être au point et de pouvoir composer des poèmes très simples.

Les recherches de l’équipe sont postées sur GitHub et décrivent en détail le processus d’apprentissage.