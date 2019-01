Les Petits M'O des musées

En partenariat avec le Ministère de la Culture français, le Musée d’Orsay et le Musée de l’Orangerie ont lancé un site éducatif destinée aux enfants de 6 à 10 ans.

La plateforme des “Petits M’O” (le nom fait référence aux acronymes des deux musées) propose une partie exploration et une autre découverte, une gazette et un coin consacré aux plus grands sont également visibles sur le site web. A la manière d’une chasse aux trésors, l’enfant est invité à partir à la découverte de 20 oeuvres disséminées sur la carte des musées. Il pourra ainsi en remarquer les moindres détails et faire des liens avec lui puisque les tableaux ont été choisis volontairement parce qu’ils mettent en scène des enfants ou des scènes de vie contemporaines. Une frise pourra aussi permettre de situer dans le temps toutes les oeuvres qu’il a découvertes.

L’onglet découverte permet d’en apprendre davantage sur les peintures et sculptures. Les musées ont même demandé à l’auteure Béatrice Fontanel de choisir 5 tableaux et d’imaginer des histoires à leur propos, cela donne les “Promenades imaginaires” à écouter partout et tout le temps et un moyen parfait pour développer l’imaginaire de l’enfant sans le mettre forcément devant une vidéo.