Les mèmes ont désormais leur propre biennale d'art contemporain

A l’ère des réseaux sociaux, un mème peut en dire plus que mille mots. Il n’est donc pas surprenant que ces détournements humoristiques viraux aient désormais le droit à leur propre biennale d’art contemporain. La première édition de Biennial 4 Memes : the Memennial se tiendra en décembre prochain, et s’intéressera à un phénomène porté par des icônes populaires telles que Pepe the Frog, Grumpy Cat ou encore Salt Bae.

"Pepe the Frog", mème issu d'une BD américaine - © Tous droits réservés Grumpy Cat, star lucrative du web - © Steve Jennings "Salt Bae" en fait le boucher de luxe turc Nusret Gökçe - © Tous droits réservés

Sad Keanu, la photo devenue un mème - © Tous droits réservés Véritables bastions de la contre-culture de l'ère Internet, les mèmes cherchent à nous arracher un sourire, voire nous faire rire aux éclats. Qui n'a jamais esquissé un sourire devant le mème "Sad Keanu", qui s'appuie sur une photographie de Keanu Reeves en train de manger seul sur un banc ? Ou encore "And I oop", qui détourne une expression de la drag-queen américaine Jasmine Masters.

Un mème, un clic, des rires et c’est fini ? Pas si l’on en croit les organisateurs de Biennial 4 Memes : the Memennial, qui affirment que les mèmes ont le pouvoir de contester l’ordre établi et d’interroger notre rapport à la société. Les mèmes influent sur le cours des élections. Les mèmes influencent les révolutions. Les mèmes influencent notre conscience collective peut-on lire dans un communiqué.

Pepe the Frog est devenu un symbole lors des protestations à Hong Kong en 2019 - © MOHD RASFAN - AFP