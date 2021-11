Les institutions culturelles prennent le virage numérique

Avec la pandémie, les institutions culturelles ont pris conscience de la nécessité de basculer vers le virtuel pour maintenir le lien avec leur public. Certaines lancent ainsi leur propre service de streaming pour repenser l’expérience culturelle par écrans interposés. Une tendance qui semble se pérenniser. Visiter une exposition virtuelle, regarder un opéra en ligne, écouter un concert de musique classique derrière son ordinateur… Nos pratiques culturelles ont pris un véritable virage numérique ces dernières années, et surtout depuis les confinements. Le phénomène est tel que le gouvernement italien a décidé de lancer sa propre plateforme de streaming pour promouvoir sa culture en ligne.

Ce service, baptisé "ITsART", donne accès à plus de 1250 événements et spectacles à la demande ou retransmis en direct. Il est divisé en trois sections : "La scène" avec des opéras comme "La Traviata" ou Carmen, "Les sites" avec des visites virtuelles de musées et monuments historiques comme le musée archéologique national de Naples, et "Les histoires" avec des documentaires et des films tels que "The Last Movie Painter" sur le peintre Renato Casaro. L’inscription sur "ITsART" est gratuite, même si certains contenus sont accessibles en pay-per-view. Cette initiative est née pendant la pandémie, lorsque les institutions culturelles italiennes ont souffert d’une forte baisse de fréquentation. Elles ont alors réagi en proposant des expériences numériques allant de la visite virtuelle aux "live" avec leurs conservateurs et commissaires d’exposition.

Faire rayonner le patrimoine

Désormais réunis dans "ITsART", les fondateurs de la plateforme espèrent qu’elle participera au rayonnement international du patrimoine culturel de l’Italie. Elle est ainsi disponible dans tous les pays de l’Union européenne depuis mardi 23 novembre, et prochainement aux États-Unis et en Chine. "Nous allons désormais nous efforcer à élever le niveau et la profondeur de notre offre de contenu pour faire en sorte que la culture italienne soit accessible à tous", a déclaré Guido Casali, PDG d’ITsART, à Variety. D’autres organisations ont récemment lancé leur propre plateforme de streaming pour mettre en avant leur patrimoine culturel de leur pays. En février, la fondation Kino Klassika a ainsi lancé Klassiki, un service de vidéo à la demande dédié au cinéma russe et d’Europe de l’Est. Chaque semaine, les cinéphiles ont accès à des films emblématiques du 7ème de la région. Parmi eux, "Slave of Love" de Nikita Mikhalkov, "We’ll Live ‘Till Monday" de Stanislav Rostotsky ou l’adaptation de "Hamlet" de Grigori Kozintsev.

2 images Scène de la version cinématographique de "Hamlet" réalisée par Grigori Kozintsev avec Innokenti Smoktunovsky, la musique a été composée par Dimitry Shostakovich, Ophélie est jouée par Anastsia Vertinskaya. © Tous droits réservés

Basée à Londres, la fondation Kino Klassika a constaté un véritable intérêt des Britanniques pour le cinéma russe pendant la pandémie. "Des milliers de personnes ont regardé nos films hebdomadaires [durant les confinements], nous avons projeté de tout, de la comédie russe au drame arménien", a déclaré Justine Waddell, fondatrice de la fondation Kino Klassika, au site Russian Art & Culture. "Et c’est ainsi qu’est née l’idée de Klassiki, la toute première plateforme de vidéo à la demande dédiée aux films classiques de Russie et d’ailleurs".

15 millions de vues pour les pièces du National Theatre

Le National Theatre, la troupe officielle de la capitale britannique, a constaté le même engouement pour ses productions durant les confinements. C’est pourquoi il a lancé son service de streaming, National Theatre at Home, en décembre dernier. Il a été testé pour la première fois durant le premier confinement, lorsque les théâtres et les cinémas britanniques étaient fermés. Des pièces de théâtre du National Theatre ont été mises en ligne gratuitement sur la chaîne YouTube de l’institution pendant 16 semaines, avant d’être disponibles à la demande durant les sept jours suivants. Un véritable succès : plus de 15 millions de vues ont ainsi été recensées en quatre mois.

