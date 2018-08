Les femmes en philosophie : un site web met en lumière leurs contributions à travers l’Histoire

L’Encyclopedia of Women Philosophers est une toute nouvelle plateforme qui entend bien féminiser la philosophie.

Peu de femmes composent les départements universitaires de philosophie. Ce n’est bien-sûr pas propre uniquement au domaine, mais on compte environ 25% de philosophes de sexe féminin dans ces départements concernant la Grande-Bretagne, et moins encore aux Etats-Unis. Si il y a un bon nombre d’étudiantes en philosophie à l’université (56% en première année dans l’Etat américain de Géorgie) mais le nombre décroit à l’approche du master (33%). Très peu de femmes persévèrent et encore moins se professionnalisent. Pour expliquer le phénomène, le principal facteur serait le manque de modèles féminins : les professeurs ou auteurs dont les concepts sont expliqués dans les cours de philosophie sont rares. Il semble même qu’Hannah Arendt soit quasiment la seule philosophe qui vaille la peine d’être citée pour certains. Et pourtant, il n’y a pas qu’elle, c’est ce que pensent Mary Ellen Waithe et Ruth Hagrengruber, deux universitaires à l’initiative de la plateforme The Encyclopedia of Women Philosophers.

Avec le soutien du ministère de la culture de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de la Paderborn University, le site web entend bien féminiser un domaine jusqu’alors trop réservé aux hommes. La plate-forme est alimentée par des spécialistes du domaine et contient 4 sections : une consacrée aux concepts, une autre aux mots-clés, une aux philosophes et la dernière aux contributeurs. Le but est évidemment de faire connaître des femmes philosophes peu mises en valeur dans les programmes scolaires et réhabiliter quelque peu la pensée des femmes.

Visitez le site web ici.