Les Belgian Game Awards reviennent pour une 4ème édition

Les Belgian Game Awards sont de retour cette année pour récompenser le meilleur du jeu vidéo et de l’esport belge. Cette 4ème édition se déroulera en ligne le vendredi 1er octobre et c’est à vous de décider qui repartira avec l’Audience Award !

Belgian Game Awards

Les Belgian Game Awards sont décernés chaque année et s’inscrivent dans le paysage du jeu vidéo depuis 2016. Les Belgian Game Awards 21 ne sont pas uniquement consacrés aux jeux vidéo et aux studios belges. Les e-sportifs amateurs et professionnels ainsi que les organisateurs de tournois ont également l’opportunité de remporter un prix. Pour la quatrième fois, les Belgian Game Awards récompensent les talents belges et les initiatives locales.

La cérémonie sera organisée par la Fédération belge d’esports qui remettra également les trois prix esports, à savoir le joueur eSports pro de l’année, le rookie eSports de l’année et l’Événement eSportif de l’année (pour lequel les Tarmac Online Sessions sont d’ailleurs nominées).

Les meilleurs jeux et studios belges sont aussi mis à l’honneur aux BGA et concourront, quant à eux, dans neufs catégories :

Le jeu mobile de l’année

Le jeu PC/Console de l’année

Le jeu AR/VR de l’année

Le meilleur non-divertissement

Le premier jeu de l’année

Le jeu le plus attendu de l’année

Le jeu étudiant de l’année

Le meilleur studio

Le studio de démarrage le plus prometteur

Parmi 93 candidatures belges, seules 30 nominations ont été retenues par un jury de professionnels. La liste de tous les nominés est disponible sur le site web des Belgian Game Awards. Les grands gagnants seront annoncés le 1er octobre pendant la cérémonie !

Audience Award

Votre vote compte ! Il existe aussi un prix du public et c’est donc à vous de décider qui remportera l’Audience Award. Les votes du premier tour sont ouverts jusqu’au mardi 7 septembre. Découvrez la liste des 37 candidats ci-dessous.

Cliquez ici et votez dès maintenant !