Les Belgian Game Awards, c'est ce vendredi en direct sur Auvio

Ce vendredi 1er octobre se déroulent les Belgian Game Awards, la cérémonie qui récompense le meilleur du jeu vidéo belge ! Cette année, tout se fera en distanciel, l’occasion rêvée pour assister au spectacle depuis son canapé en vrai bon gamer.

Une industrie belge du jeu vidéo en plein développement

Chaque année depuis 2016 les Belgian Game Awards sont décernés aux pépites du paysage vidéoludique belge : studios, réalisations, joueurs et événements eSportifs made in Belgium sont mis à l’honneur le temps d’une soirée.

Parmi les quatorze catégories présentes aux BGA 2021 on retrouve notamment l’Audience Award et l’événement eSportif de l’année pour lesquels l’avis du public était demandé. Un jury constitué de professionnel du secteur décidera ensuite du résultat final et ferra de même pour tous les autres awards.

La cérémonie commencera à de 20h30 et sera diffusée en direct sur VRT NU, Auvio et la chaîne Twitch des BGA. Animée par Eva Mundorff (Studio Brussel) et Kamal Messaoudi, l'événement sera entrecoupée d’interviews, de trailers exclusifs et des cadeaux seront même distribués auprès des spectateurs les plus chanceux !

Si l’eSport vous intéresse

Lors des Belgian Game Awards 2020, Bryan "Badjian" Badjie avait remporté le prix du rookie de l’année. En 2019, Il avait notamment été suivi par les équipes de la RTBF pour la réalisation d’un mini-documentaire lors d’un événement eSportif majeur : le NBA2K League EU Invitational !

Pour assister aux Belgian Games Awards il suffit de se rendre dès 20h30 sur la chaîne Twitch des BGA, celle de Tarmac Gaming, VRT NU ou encore Auvio !