Le "Youth Portal" de Facebook pour l'"empowerment" des ados

Le réseau social vient de lancer un portail destiné aux adolescents et aux plus jeunes afin de les aider à comprendre les notions de base.

Mardi 15 mai, le “Youth Portal” de Facebook a été mis en ligne pour expliquer aux jeunes comment se servir des réseaux sociaux. Le site espère ainsi contrecarrer la baisse des inscriptions des adolescents prédite pour 2018 par une enquête d’eMarketer. Les jeunes se dirigeraient davantage vers les réseaux Snapchat ou Instagram qui attirent énormément avec leur système de “stories”, une fonctionnalité qui a d’ailleurs été ajoutée à Facebook. Le subsite espère “donner aux jeunes le pouvoir de bien contrôler leur expérience sur les réseaux sociaux”. Bien que les millennials et autres générations connectées soient nées pratiquement avec un téléphone portable dans les mains et un réseau WiFi à portée de clic, cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas leur expliquer des notions de base et les comportements à adopter sur le web. Pour aller au devant des critiques de certains parents, Facebook a donc mis en animation quelques conseils généraux, des astuces d’initiés et des astuces sur la confidentialité et la sécurité. Le réseau a fait appel à des jeunes pour la conception de ces mini-articles afin de produire du contenu compréhensible et qui peut d’ailleurs servir à des adultes également.

Le réseau au F bleu propose aux débutants de découvrir comment les gens de leur génération expriment leur avis sur les sujets qui les importent en ligne et comment ils deviennent des influenceurs. Les adolescents pourraient ainsi bénéficier de bons conseils pour s’exprimer et se protéger, bref illustrer l’empowerment.