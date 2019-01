Le Théâtre de Danse Totale, hommage au Bauhaus à 360°

Une vidéo à 360° nous plonge dans l’univers du Bauhaus, à l’occasion des 100 ans de la naissance du mouvement.

Fondée à Weimar en 1919, l’école d’art allemande du Bauhaus est née sous l’égide de Walter Gropius, architecte et designer. C’est d’ailleurs au départ dans ces deux domaines que ce qui deviendra un courant artistique exercera son influence. Le mouvement aura un fort impact sur l’architecture moderne et par la suite sur la photographie, la mode, la danse et même la musique. Lorsque le parti nazi arrive au pouvoir en 1933, il fait se dissoudre l’école installée à Berlin et les artistes se réclamant du Bauhaus fuient pour la plupart aux Etats-Unis. Ils feront ainsi se perpétuer l’essence du mouvement. Le mouvement inspirera une grande partie de l’art d’avant-garde et continue encore, 100 ans après sa création à fasciner.

C’est tout le théâtre qui doit être la scène !

Le chorégraphie Richard Siegal et le groupe de musique allemand Einstürzende Neubauten s’allient pour créer ce projet de théâtre total. Cette expérimentation scénique et numérique est chapeautée par l’Interactive Media Foundation et du Filmtank en coopération avec ARTE/ZDF, dans le cadre du projet Bauhaus Spirit et inspirée par le projet VR Das Totale Tanz Theater.

Dans cette vidéo étrange et intrigante, la performance de danse pose la question du lien entre l’homme et la machine. Les personnages qui évoluent sur scène sont à mi-chemin entre des êtres humains et des robots. Grâce à la vidéo immersive, il est possible de déplacer son regard sous ce chapiteau futuriste et observer les différents danseurs. Mise en ligne le 17 janvier, ce projet numérique est un hommage appuyé aux réflexions du mouvement Bauhaus. Un courant que certains ont souhaité voir disparaître mais qui survit même à l’ère du numérique en continuant d’inspirer.

Le projet est à voir sur le site web d’Arte 360.