"Le Parfum d'Irak" : du goût de la glace à l'abricot au souffle des bombes

La nouvelle websérie d’animation d’Arte s’articule en 20 temps, retraçant la relation entre Feurat Alani et son pays, l’Irak.

Feurat Alani est un journaliste à la double-nationalité, franco-irakienne. Né à Paris, il fait la connaissance de sa famille et du pays de ses parents durant les vacances scolaires. Il découvre le goût de la glace à l’abricot, l’hospitalité arabe et le quotidien sous la dictature. Feurat, qui signifie “Euphrate” en arabe, porte le nom de la rivière qui traverse le pays, il porte inscrit en lui les racines irakiennes. Pendant plusieurs années, il ne peut plus se rendre dans son deuxième pays à cause du régime puis à cause du blocus américain. Feurat décide ensuite de devenir journaliste et d’être correspondant sur place pour des médias français. Il filme l’armée américaine de l’intérieur et voit l’Irak sous les bombes. Il voit la montée des groupuscules islamistes et certains membres de sa famille tomber à cause de leur métier ou de leurs supposées amitiés. Aujourd’hui, Feurat Alani ne vit plus en Irak mais ne reste jamais loin, pour suivre la reconstruction de son pays bien-aimé soufflé par la guerre.

Mis en animation par le jeune réalisateur français Léonard Cohen, la série “Le Parfum d’Irak” raconte l’histoire de Feurat Alani et la découverte du pays de ses ancêtres, l’Irak. Il raconte avec amour les étés irakiens, la découverte de la campagne mais aussi la dictature et la guerre. Habillés avec élégance et couleurs, chaque épisode de la série correspond à un chapitre ou un souvenir du jeune Feurat. Un superbe travail qui ausculte l’intérieur d’un pays considéré par les Etats-Unis comme membre de l’axe du mal. “Le Parfum d’Irak” est un récit émotionnel et personnel à résonance universelle, qui raconte une nation peu connue à travers ses habitants.

Retrouvez tous les épisodes du “Parfum d’Irak” (2017) de Feurat Alani et Léonard Cohen sur le site web d’Arte.