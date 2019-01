Le nouveau podcast de Louie Media nous plonge au coeur de nos émotions

Après Entre et Plan Culinaire, le studio de podcasts narratifs français Louie Media propose d’analyser et comprendre ce que nous ressentons et d’où viennent nos émotions.

Selon la définition de Wikipédia, “l'émotion est une expérience psychophysiologique complexe et intense de l'état d'esprit d'un individu humain ou non-humain liée à un objet repérable lorsqu'il réagit aux influences biochimiques et environnementales.” Les émotions peuvent donc avoir des conséquences positives comme négatives sur l’état général de celui qui les ressent et cela peut se voir physiquement ou non.

Le trac par exemple, qui est le sujet du premier épisode d’Emotions, se traduit par une accélération du rythme cardiaque, une respiration plus saccadée, des sueurs froides… Le trac intervient souvent avant de s’exprimer en public devant des inconnus, lors d’un entretien d’embauche, d’un examen, d’une présentation etc. Parfois il paralyse, parfois il nous fait tout oublier. Le trac est souvent le résultat d’une appréhension, celle de ne pas coller aux désirs de la société et de se voir rejeté du groupe. Présenté par Adélie Pojzman-Pontay et réalisé par Nicolas Ver et Claire Cahu, le nouveau podcast de Louie Media se donne pour mission de décrypter l’émotion comme phénomène scientifique et sociétal avec des invités témoins et des spécialistes. Qu’est-ce que c’est et qu’est-ce que ça veut dire de moi ? Une belle manière de comprendre nos réactions et de pouvoir mieux appréhender et gérer les répercussions négatives de nos émotions.

“Emotions” est à écouter un lundi sur deux sur Apple Podcasts, Google podcasts, sur Soundcloud, Spotify, YouTube, Stitcher.

