Le Met ajoute 50.000 catalogues d’art à sa collection

Le musée new-yorkais continue d’agrémenter sa collection en ligne et sa course folle à la numérisation.

Le Metropolitain Museum of Art de New York avait déjà commencé son travail de numérisation d’oeuvres et documents d’art il y a 6 ans, se posant comme pionnier en la matière. Depuis, l’institution met régulièrement à jour sa collection en ligne et l’année dernière, 50 années de publications supplémentaires avaient créé l’évènement, comme nous l’avions souligné.

Cette année encore, le “meilleur musée au monde” frappe fort puisqu’il pare sa collection de 50.000 titres supplémentaires allant de publications de la fin du XIXe siècle jusqu’à nos jours. Une très bonne nouvelle pour tous les amateurs d’art, les enseignants, les historiens de l’art et pour l’accessibilité à la culture en général.

Les catalogues d’expositions ne reprennent pas uniquement ceux des musées new-yorkais mais aussi de galeries à travers le monde des cent dernières années. On y retrouve des raretés provenant de la Russie soviétique, de Hongrie, des catalogues spéciaux dédiés au Dadaïsme, à l’architecture, à l’art asiatique etc. Le Met s’est concentré sur le travail de la Bibliothèque Thomas J. Watson dont la mission est de promouvoir les activités de recherches dans les équipes des musées et de rendre accessible un matériel unique.

Retrouvez la collection ici.