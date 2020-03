Le coronavirus privera Made in Asia de la présence des mangakas mis à l'honneur cette année

Dernière nouvelle, le site officiel du festival "Made in Asia" vient de publier un communiqué annonçant que les trois auteurs de mangas mis à l'honneur cette année ne pourraient pas participer au festival, à cause du coronavirus.

Le gouvernement japonais ayant recommandé à la population de ne pas voyager, les maisons d’édition des auteurs Tôru Fujisawa, Kumo Kagyu & Kousuke Kurose ont pris la décision de suivre cette recommandation et d’annuler la venue des invités à Bruxelles.

Mais les auteurs ont quand même envoyé un message d'excuse à leurs fans :

Nous avons pris connaissance de l’étendue du virus Covid-19 en Asie du sud-Est et dans le monde entier, et au vu de cette situation, nous avons pris la décision d’annuler notre venue. Nous sommes conscients des désagréments causés à nos fans qui se faisaient une joie de nous y rencontrer, et nous leur présentons nos sincères excuses. En vous remerciant pour votre compréhension, nous nous en remettons à votre bienveillance.

Le festival Made in Asia qui rassemble les amateurs de mangas et de jeux vidéo, doit prendre ses quartiers à Brussels Expo du 13 au 15 mars prochains. Les mangas, les animés et le cosplay, stars du salon, proviennent en majorité du Japon.

Outre les mangas, les visiteurs pourront aussi découvrir l'univers de la musique k-pop, les nouveautés cosmétiques asiatiques, des origami ou encore déguster du thé matcha et du saké.

Une exposition spécifique autour de Dragon Ball Z est également au programme. Ce dernier peut être consulté via le site www.madeinasia.be. L'organisation est maintenue malgré le coronavirus, assure lundi soir la porte-parole de l'événement.