Le collectif "Europe for Creators" lance un site sur la réforme en cours du droit d'auteur

Europe For Creators, collectif qui milite pour l'adoption de la directive de l'Union européenne qui réforme le droit d'auteur, a lancé un site internet en anglais consacré au texte et en particulier à son article le plus débattu : l'article 13, qui prévoit l'obligation pour les sites de partage de contenu (réseau social, service de vidéo en ligne) de déployer une technologie qui filtre automatiquement les contenus protégés par le droit d'auteur.

"Le site web www.article13.org et la newsletter y afférente INSIGHT13 approchent le problème avec clarté et simplicité, tout en revenant à la base : que contient la directive et comment fonctionne le processus ? Ces outils sont une réaction à la vaste campagne de désinformation à propos de l'article orchestrée par les géants de la technologie", explique la Sabam (Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs), qui fait partie de l'organisation Europe for Creators aux côtés de citoyens, artistes créateurs et autres organisations culturelles.

"L'une des plus grandes campagnes de lobbying qu'ait connue l'Union européenne ces dernières années est en train de faire rage à l'heure actuelle. Et cette campagne ne fait malheureusement pas toujours la part belle à la vérité. Les géants technologiques américains tels que YouTube et Google, qui occupent une position dominante, mettent tous les moyens en œuvre pour influencer l'opinion publique en leur faveur", déplore la Sabam.

Le 12 septembre 2018, le Parlement européen a donné son feu vert à l'entrée en négociation avec les États membres et la Commission en vue de réformer le droit d'auteur et l'adapter à l'ère du numérique, un projet qui oppose artistes et éditeurs de presse aux géants du numérique mais aussi aux libertaires du web.

Céline Dejoie de PureFM vous en dit plus sur cet article 13 :