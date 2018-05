Le musée Munch d’Oslo a mis en ligne un catalogue composé de 7645 oeuvres de l’artiste norvégien.

Souvent réduit à la seule oeuvre “Le Cri”, Edvard Munch fut pourtant un artiste prolifique. Né en 1863 à Ådalsbruk, en Norvège, il est considéré comme un pionnier de l’expressionnisme. Reconnu de son vivant en Europe centrale et en Allemagne, Munch a eu plus de mal à s’affirmer dans les pays du nord y compris son propre pays. L’artiste est pourtant fasciné par les fjords qu’il a souvent peints et dessinés. Edvard Munch était aussi un fervent défenseur de l’accessibilité culturelle et des expositions en rue en opposition aux mondanités des galeries. L’homme décèdera en 1944 à Oslo, son aura a grandi d’autant plus après sa mort.

Le musée consacré à l’oeuvre d’Edvard Munch à Oslo a lancé un projet colossal, celui de réunir et numériser quelques 7.645 dessins de l’artiste. Pour cela, il a fallu former une équipe de professionnels, des conservateurs, libraires, photographes, experts IT et historiens de l’art qui ont fait le travail durant 3 ans. Le résultat est ce “catalogue raisonné” qui compte plus de 7.000 oeuvres avec tous les détails les concernant (titre, date, mesures, technique, numéro d’enregistrement, provenance etc). Il est possible de les découvrir grâce aux catégories ou par dates, la navigation est fluide et aisée. C’est un travail colossal qui permet de découvrir l’artiste sous une autre facette, voir l'évolution de son style, de comprendre un peu plus son univers et son époque.

Le “catalogue raisonné” d’Edvard Munch est à feuilleter en ligne ici.