La ville de Verviers confinée immortalisée dans un livre photos

"Quand j'ai vu comme la ville était pendant ce confinement, j'ai fait mes photos, et après deux ou trois jours, l'idée d'en faire un livre a germé" explique le photographe. "Le premier sentiment que j'ai eu en prenant ces photos, c'est que je me suis dit, "dans quoi je vis?". C'était assez inouï de voir ces rues désertes. J'ai pris le plaisir à me positionner au milieu des rues pour faire des photos comme à l'ancienne".

Du noir et blanc, avec des touches de couleur

L'ouvrage est essentiellement en noir et blanc, avec quelques touches de couleur. - © Jacques Breuer

L'ouvrage est essentiellement en noir et blanc, avec quelques touches de couleur. Une couleur nécessaire, comme le souligne le photographe: "Le noir et blanc apporte une atmosphère qui était un peu morose, mais il ne fallait pas tomber dans le passéisme non plus. La couleur, c'est quand même la modernité. Et la couleur représente aussi la vie. La nature a continué à vivre, et il fallait la laisser en couleur".

Outre les photos, Jacques Breuer a également, en guise de textes, recueilli les témoignages de Verviétois confrontés au confinement et ses conséquences privées et professionnelles. Les bénéfices de la vente du livre seront versés à cinq services-clubs de Verviers au profit des œuvres sociales qu'ils soutiennent.

Le livre de Jacques Breuer est disponible dans les librairies "les Augustins" et "la Traversée" à Verviers.