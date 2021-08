La pop culture à la sauce coronavirus

Sur Instagram, l’illustratrice Julie Chérèque partage des illustrations pleines d’humour dans lesquelles elle mélange coronavirus et personnages emblématiques de la pop culture.

La pépite du web du jour s’appelle Julie Chérèque. De jolis dessins, des références musicales ou filmographiques célèbres, une bonne dose d’humour et de savants jeux de mots, il n’en faut pas plus pour que le travail de cette talentueuse illustratrice nous tape dans l’œil.

Sous les traits de Julie Chérèque, le célèbre groupe de rock irlandais U2 devient "U Toux"; les Beatles se retrouvent enfermés dans un écran de visioconférence via leur chanson "Lucy in the skype"; "Marie-Antoinetflix" matte des séries à gogo ; "Quanrantina Turner" fait sa quarantaine dans sa salle de bains ; "Pandemick Jagger" se transforme en docteur et "Angèle Hydroalcoolique" se retrouve en sacro-sainte du désinfectant…