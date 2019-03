" La minute Culture ", le compte instagram dédié à l'Histoire de l'art pour se cultiver en 1 minute

Pour Camille Jouneaux , tout a commencé par un voyage en Italie il y a deux ans. Partie seule en vacances, elle avait envie de partager avec quelqu’un les visites et les découvertes qu’elle faisait dans les nombreux musées italiens qu’elle visitait. C’est comme ça qu’elle a commencé à partager sur son compte Instagram personnel ses visites de musées. Elle y proposait un regard décalé sur les œuvres et des anecdotes rigolotes sur les artistes. Ses stories ont directement eu du succès et Camille Jouneaux a très vite senti qu’elle tenait un concept original : " Les gens trouvaient ça drôle, leurs retours étaient spontanés. Et quand des personnes réagissent aussi fortement, avec le volume de contenus qu’il y a déjà en ligne, c’est qu’il se passe quelque chose ", explique Camille Jouneaux sur le site de l’ADN. La jeune créatrice de contenus décide alors de lancer le compte officiel de "La Minute Culture" fin février. Trois semaines plus tard, le comptabilise déjà plus de 13 900 abonnés…

On vous a trouvé le compte Instagram à suivre pour se cultiver tout en s’amusant et en ne prenant qu’une minute de votre temps! La promesse de " La Minute Culture " est simple : vous apprendre des fragments de l’Histoire de l’Art de manière ludique avec un rendez-vous hebdomadaire.

Une formule créative qui cartonne!

"La Minute Culture" c’est une story par semaine pour se cultiver sans prise de tête. Camille Jouneaux raconte avec beaucoup d’humour des anecdotes croustillantes et des tranches de vie d’artistes dans un format snack, qui se veut rapide et dynamique. Les codes utilisés sont ceux qui séduisent la jeune génération, hashtags, mèmes, emojis et anachronismes bien sentis. La créatrice de contenus compare par exemple le déhanché de la Vénus de Milo à celui de la chanteuse Beyoncé. On retrouve aussi dans ses stories des extraits du film "Le dîner de con" ou de la série "Games of thrones". Ou encore, l’utilisation du hashtag #metoo pour parler d’une peintre victime d’un viol. Des anachronismes forts qui parlent facilement à la jeune génération (et aux moins jeunes aussi).

Parmi les œuvres et les artistes déjà mis en exergue par Camille Jouneaux on retrouve par exemple Frida Kahlo, Michel-Ange, Artemisia Gentileschi, Jules César, Edouard Manet … "Les plus jeunes peuvent s’intéresser à Nicolas Poussin ou à Jules César, à condition que le format corresponde à leurs usages", et Camille Jouneaux semble avoir trouvé le format parfait pour retenir l’attention du spectateur qui ne voit pas les minutes défiler quand il regarde les stories de la "Minute Culture". Pour ne pas en perdre une miette, les stories des semaines précédentes sont d’ailleurs toutes épinglées sur le profil de "La Minute Culture".

Si la mise en page des stories est fun, le contenu est on ne peut plus sérieux. Chaque story demande un travail de recherche colossal pour Camille Jouneaux qui se documente beaucoup. Elle partage d’ailleurs ses sources à la fin de chaque story. On y retrouve des articles de médias et des sources muséales : " Je prends du temps à faire ne serait-ce qu’une seule Story. Je recherche les informations en amont et procède à beaucoup de fact-checking " explique Camille Jouneaux au site de l’ADN . La créatrice de contenus a d’ailleurs suivi des cours du soir en Histoire de l’art au Musée du Louvre.