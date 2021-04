La maison Christie's mise encore sur le marché des NFT

Depuis quelques mois, les NFT sont devenus la dernière lubie des collectionneurs d’art. Christie’s veut continuer d’entretenir cet engouement en proposant aux enchères une œuvre numérique autour des CryptoPunks sous forme de NFT. Certains experts s’inquiètent que ce marché se transforme en véritable bulle spéculative.

L’arrivée de Christie’s sur le marché des NFT a été aussi fulgurante qu’inattendue. La maison de François Pinault avait marqué un grand coup en mars dernier, en vendant "Everydays : The First 5,000 Days" de l’artiste américain Beeple pour la somme inédite de 69,3 millions de dollars. Et elle ne compte pas s’arrêter là. Christie’s proposera une œuvre numérique du collectif Larva Labs sous forme de NFT durant sa prochaine vente "21st Century", qui se tiendra le 13 mai prochain à New York.

Cette image s’articule autour de neuf CryptoPunks, des avatars pixélisés de "marginaux et d’excentriques" inspirés du mouvement punk. Depuis que les développeurs Matt Hall et John Watkinson les ont créés en 2017, ces personnages virtuels sont devenus des figures emblématiques de la culture Internet. A tel point que Noah Davis, spécialiste de Christie’s en art d’après-guerre et contemporain, les qualifie "d’alpha et d’oméga du mouvement crypto-art".