"La dernière séance" : du tête-à-tête au tête-à-queue

Le périple halluciné d’un patient échappé d’une séance de psychanalyse qui parle à son téléphone portable, c’est sur Arte Radio.

Contrairement à la chanson d’Eddy Mitchell qui évoque la dernière séance de cinéma, ici il s’agit d’un ultime rendez-vous chez le psy. Dans une auto-fiction radiophonique abracadabrante et surréaliste, Benjamin Abitan raconte sa relation avec son psychanalyste. Tout commence quand celui-ci s’endort devant son patient, qui en profite pour déguerpir du cabinet et commencer un road-trip paranoïaque dans lequel il parle à son téléphone. Tout ce qu’il s’en suit découlera de cet affront avec son psychanalyste, sa prise de champignons hallucinogènes, sa rencontre avec Eric Zemmour.

Benjamin Abitan est un spécialiste des fictions radios puisqu’il oeuvre habituellement pour France Culture, dans “La dernière séance”, il met tout son talent comique et absurde au service de ce récit loufoque et captivant qui nous plonge dans l’univers d’un patient paranoïaque qui projette sur son psy de drôles d’intention. Dans un mélange de réalité et de fiction et de fiction dans la réalité, cette création radiophonique est un objet non-identifié, première à être enregistrée entièrement au téléphone portable.

Ecoutez “La dernière séance”, une fiction radiophonique de Benjamin Abitan pour Arte Radio sur le site web ou ci-dessous :