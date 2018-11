La déchiqueteuse de Banksy en ligne

Un développeur a eu l’idée de récréer le principe de destruction automatique d’une oeuvre à la manière de l’artiste Banksy, le tout sur un site web.

Cela n’a échappé à personne : le 5 octobre 2018, alors que l’oeuvre Girl with Balloon de l’artiste et activiste britannique venait d’être adjugée à 1.2 millions d’euros chez Sotheby’s, celle-ci s’est auto-détruite. Le cadre de l’oeuvre réalisé à la bombe contenait en fait un mécanisme semblable à un déchiqueteur de papier, que Banksy a activé une fois que l’oeuvre a été vendue sous le regard médusé de l’audience et du nouvelle acquéreur, on imagine. Cependant, l’oeuvre n’a pas été totalement détruite comme prévu initialement puisque la moitié est restée dans le cadre. Cet évènement inédit dans le monde de l’art a finalement ravi le nouveau propriétaire qui détient maintenant un objet d’une valeur d’autant plus inestimable.

Après ce happening artistique d’un genre nouveau, un développeur nommé Lee Martin a voulu recréer cet effet déchiqueteur sur CodePen.IO en utilisant du CSS Grid. On retrouve ainsi le cadre et une fois que l’on a choisi une image sur son ordinateur, le mécanisme virtuel se met en route, recréant l’évènement. Contrairement à ce qu’il s’est passé le 5 octobre, l’image se détruit entièrement avec l’effet de Martin, il est donc possible de détruire à nouveau et entièrement l’oeuvre de Banksy Girl with Balloon.