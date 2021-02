La Belgique terre de podcast ? Le Brussels Podcast Festival se déroule en ligne jusqu’au 28 fevrier

La programmation de cette deuxième édition s'articule autour de deux mots : singularités plurielles. Faire entendre des voix dissidentes et questionner les divisions et les catégories à l'intérieur de la société. Faire entendre le particulier et la diversité en somme. Plusieurs rencontres sont organisées pour les professionnels d'un secteur en plein boum qui cherche encore à se structurer et se rentabiliser, mais pour un public plus large, celui qui consomme du podcast, le Festival propose des écoutes en live suivies de discussions et un prix du public pour élire le podcast natif belge 2020 parmi 12 lauréats pré-sélectionnés par un jury. La Rtbf aligne 3 de ses productions.

La sélection documentaire

Dans Ma Voix T'Accompagnera, on découvre l'hypnonaissance, l'accouchement sous hypnose. Une alternative à la péridurale. Frères témoigne du combat de Nadine et Michel pour faire mentir le sombre pronostique posé sur les jumeaux Rémi et David. La réalité singulière, c'est celle vécue hors des cases par Audrey, personne intersexe qui brise le silence (Audrey Résiste). Le corps est aussi au centre du podcast Censure dans lequel 5 femmes qui ont expérimenté une forme de censure du corps partagent leurs vécus. A Bruxelles, on découvre comment des femmes utilisent des outils littéraires comme le slam, pour gagner en visibilité dans la ville(La Plume et Le Pavé). Enfin deux podcasts à l'intersection de la nourriture et de la conscience sociale. Qui A De Quoi Manger, un épisode de la saison 2 de salade Tout, pose la question de l'aide alimentaire pendant la crise sanitaire et Des Patates Et Des Luttes rend compte d'initiatives et de luttes collectives. On y croise des paysans, des penseurs, des activistes. Une balade poétique et festive.

Les 12 podcasts sont en écoute sur le site du Brussels Podcast Festival et sur Soundcloud.

Les gagnant.e.s seront annoncé.e.s lors de la cérémonie de clôture du festival le dimanche 28 février.