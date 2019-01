"L'histoire du monde selon les chats"

Une courte vidéo signée de la chaîne YouTube éducative Ted-Ed raconte l’histoire à travers le prisme félin.

L’auteur et amoureux des chats Terry Pratchett disait des chats que “dans les temps anciens, ils étaient vénérés comme des dieux et ils ne l’ont pas oublié.” Lui qui a consacré plusieurs ouvrages aux félins sait de quoi il parle. Dans la capsule éducative et historique, Eva-Maria Geigl explique comment les chats ont rencontré le destin des humains et de quelle manière ils continuent à vivre en parallèle.

Lorsque les humains ont commencé à produire plus que de raison, ils ont du entreposer la nourriture dans des greniers et autres granges. Cette abondance a petit à petit attiré les nuisibles et particulièrement les rongeurs qui mangeaient les réserves. Eux-mêmes ont attiré les chats sauvages qui rendaient service aux humains de manière non-intentionnelle. Cet échange de bon procédé a perduré dans le temps et les chats sont restés auprès des humains dans une tolérance mutuelle. Les félins ont par la suite servi dans les navires pour éloigner les rats puis sont devenus des compagnons indépendants de canapés, toujours un peu sauvages et dont la génétique n’a pas vraiment changé depuis les chats d’Egypte et du Moyen-Orient.

Il suffit d'aller dans les paramètres et choisir le français dans les langues pour les sous-titres.