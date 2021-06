L’artiste Fred Forest met en vente un NFT à un prix record

Les NFT désignent des jetons non fongibles , ou "non-fungible tokens", certificats d’authenticité réputés inviolables, qui permettent à l’acheteur d’un objet numérique (dessin, animation, vidéo, photo, musique) d’être certain d’en être le propriétaire.

69,3 millions de dollars + 1 dollar (soit 48,1 millions d’euros), c’est le prix exorbitant que Fred Forest s’est fixé : soit un dollar de plus que le collage numérique "Everydays" de l’artiste américain Beeple vendu en mars chez Christie’s, œuvre numérique la plus chère au monde.

Vingt-cinq ans après la vente à l’Hôtel Drouot en première mondiale de son œuvre virtuelle en ligne "Parcelle/Réseau", Fred Forest a repris le fichier initial légèrement modifié sous le nom de "NFT-Archeology".

"Parcelle/Réseau" avait été perdue à la suite de la saisie et de la destruction de l’ordinateur de son propriétaire qui avait fait faillite. L’artiste a cependant reproduit et transformé l’œuvre à partir de son exemplaire d’artiste.

"Everydays : the First 5000 Days", assemblage de dessins et animations réalisés durant 5000 jours, a fait de Mike Winkelmann, véritable nom de Beeple, l’un des trois artistes les plus chers de leur vivant.